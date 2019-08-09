Матчі Ла Ліги не проводитимуть по понеділках – в Іспанії знайшли альтернативне рішення

Іспанський арбітраж прийняв соломонове рішення щодо розкладу матчів Прімери.

В Іспанії відмовились від ідеї проведення матчів по понеділках, повідомляє Marca. Натомість певні поєдинки турніру будуть відбуватись по п'ятницях.

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Нагадаємо, президент Ла Ліги Хав'єр Тебас раніше пригрозив клубам, що на них очікуватимуть серйозні фінансові санкції, якщо команди відмовляться грати у визначені дні. Королівська іспанська футбольна федерація в цій ситуації стала на захист клубів, тому арбітраж був змушений знайти "золоту середину" в суперечці.

Матч-відкриття чемпіонату Іспанії сезону 2019/20 відбудеться 16 серпня (п'ятниця), стартовий свисток пролунає о 22:00. У стартовому двобої зійдуться Атлетік та чинний чемпіон турніру – Барселона.

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