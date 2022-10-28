Кельн в своём официальном Твиттере объявил о том, что матч 5-го тура Лиги конференций против Словацко будет доигран в пятницу, 28 октября. В четверг эта встреча была прервана из-за очень густого тумана.

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Изначально стартовый свисток матча Словацко – Кельн должен был прозвучать в 19:45 по киевскому времени. Однако из-за ухудшения погодных условия встреча была отложена сначала на 30 минут, а затем – на 75 минут.

Спустя 7 минут после начала матча главный арбитр Гиорги Круашвили остановил игру из-за того, что туман так и не развеялся.

В пятницу команды возобновят встречу с седьмой минуты со счёта 0:0.

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