Кельн у своєму офіційному Твіттері оголосив про те, що матч 5-го туру Ліги конференцій проти Словацко буде дограно у п'ятницю, 28 жовтня. У четвер цю зустріч було перервано через дуже густий туман.

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Спочатку стартовий свисток матчу Словацко – Кельн мав пролунати о 19:45 за київським часом. Однак через погіршення погодних умов зустріч відклали спочатку на 30 хвилин, а потім – на 75 хвилин.

Через 7 хвилин після початку матчу головний арбітр Гіоргі Круашвілі зупинив гру через те, що туман так і не розвіявся.

У п'ятницю команди відновлять гру з сьомої хвилини з рахунку 0:0.

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