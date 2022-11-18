Сборной Ирака пришлось разделиться на две команды и сыграть "двухсторонку".

Товарищеский матч между Ираком и Коста-Рикой, который должен был состояться в четверг в Басре, был отменен по необычной причине. Костариканцы не вышли на поле из-за невыполнения соглашения между двумя федерациями, информирует ESPN.

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Делегация Коста-Рики потребовала, чтобы принимающая сторона не ставила на таможне штампы в паспорта игроков сборной. Представители Ирана изначально дали зелёный свет, однако когда сборная Коста-Рики подъехала к иранской границе, пограничники передумали и отклонили просьбу гостей. Костариканцы думали недолго: автобус дал задний ход и вернулся в Кувейт.

Чтобы не разочаровать болельщиков, которые приобрели билеты на товарищескую игру, сборная Ирана разделилась на две команды и сыграла "двухсторонку". Матч завершился со счётом 1:1.

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