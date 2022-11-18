Товариський матч між Іраком та Коста-Рікою, який мав відбутися у четвер у Басрі, було скасовано з незвичайної причини. Костариканці не вийшли на поле через невиконання угоди між двома федераціями, інформує ESPN.

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Делегація Коста-Ріки зажадала, щоб сторона, яка приймає, не ставила на митниці штампи в паспорти гравців збірної. Представники Ірану спочатку дали зелене світло, проте коли збірна Коста-Ріки під'їхала до іранського кордону, прикордонники передумали та відхилили прохання гостей. Костариканці думали недовго: автобус дав задній хід і повернувся до Кувейту.

Щоб не розчарувати вболівальників, які придбали квитки на товариську гру, збірна Ірану розділилася на дві команди та зіграла "двосторонку". Матч завершився з рахунком 1:1.

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