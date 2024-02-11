Нидерландский специалист Деннис Гентенар продолжит карьеру в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает SoccerNews.nl.

Шахтер официально объявил тренерский штаб ван Леувена

48-летний тренер принял приглашение от Аякса, и теперь будет работать с молодыми вратарями из академии этого клуба, которая расположена в Дубае. Ранее Гентенар уже работал в структуре амстердамцев – в сезоне-2018/19 он был тренером вратарей в молодежном составе Аякса. Впоследствии он тренировал в Аль-Вахде, поэтому имеет опыт работы в арабской стране.

Украинским болельщикам Деннис известен по работе в Шахтере – с июля по октябрь 2023 года он входил в тренерский штаб Патрика ван Леувена. До перехода в донецкую команду голландец сотрудничал с израильским Маккаби Тель-Авив.

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