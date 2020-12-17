Матч Десна – Заря побил календарный рекорд Украины
09:45 - Читати українською
Поединок 1/8 Кубка Украины между Десной и Зарей навсегда войдет в историю.
завершено
Владлен Юрченко 16’
Владлен Юрченко 58’
16’ Владлен Юрченко
58’ Владлен Юрченко
Черниговцы и луганчане провели наиболее поздний матч в истории Украины.
Кикбоксинг Юрченко, курьезный свободный удар и судьбоносный пенальти в видеообзоре матча Десна – Заря – 0:1
Все остальные поединки 1/8 финала нынешнего Кубка проводились 2 декабря, однако Заря из-за участия в Лиге Европы попросила перенести свою игру. Команда Скрипника встретилась с Десной 16 декабря, что стало отечественным историческим рекордом.
Добавим, что Заря одержала минимальную победу и присоединилась к семи другим участникам 1/4 финала.
Заря вышла в четвертьфинал Кубка Украины, удержав победу над Десной в скандальном матче с двумя удалениями
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