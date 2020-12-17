Поєдинок 1/8 Кубка України між Десною та Зорею назавжди увійде в історію.

Чернігівці та луганці провели найбільш пізній матч в історії України.

Кікбоксинг Юрченка, курйозний вільний удар і доленосний пенальті у відеоогляді матчу Десна – Зоря – 0:1

Усі інші поєдинки 1/8 фіналу цьогорічного Кубка проводилися 2 грудня, проте Зоря через участь у Лізі Європи попросила перенести свою гру. Команда Скрипника зустрілася з Десною 16 грудня, що стало вітчизняним рекордом. З українських клубів так пізно в календарному році ще ніхто не грав.

Додамо, що Зоря здобула мінімальну перемогу і приєдналася до семи інших учасників 1/4 фіналу.

Зоря вийшла у чвертьфінал Кубка України, втримавши перемогу над Десною у скандальному матчі з двома вилученнями