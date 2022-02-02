"Мой контракт завершается летом, но было желание перейти в другой клуб сейчас. И предложение было. Но в клубе сказали, что я им нужен.

Швед отдал ассист, начав победный камбек Мехелена

Остается терпеть. Я уже не мальчик, чтобы на кого-то обижаться, а работать, спустя рукава, не умею. Нужно в любой ситуации профессионально выполнять свои обязанности", – резюмировал Безус в комментарии Команда№1.

31-летний украинец проводит свой четвертый сезон в составе Гента. В текущей кампании он сыграл 24 матча, оформив 2 гола и 5 ассистов.

Рух не туди: форвард, яким цікавилося Динамо, опинився у пастці між Бельгією та Францією