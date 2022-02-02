Гент заблокировал трансфер Безуса в другой клуб: "Я уже не мальчик, чтобы на кого-то обижаться"
15:29 - Читати українською
Полузащитник Гента Роман Безус имел шансы продолжить карьеру в другом месте.
"Мой контракт завершается летом, но было желание перейти в другой клуб сейчас. И предложение было. Но в клубе сказали, что я им нужен.
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Остается терпеть. Я уже не мальчик, чтобы на кого-то обижаться, а работать, спустя рукава, не умею. Нужно в любой ситуации профессионально выполнять свои обязанности", – резюмировал Безус в комментарии Команда№1.
31-летний украинец проводит свой четвертый сезон в составе Гента. В текущей кампании он сыграл 24 матча, оформив 2 гола и 5 ассистов.
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