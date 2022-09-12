Из-за смерти королевы Елизаветы II могут произойти еще несколько изменений относительно расписания поединков в АПЛ и Лиге Европы.

Из-за возможной нехватки полиции, которая в течение недели будет задействована в траурных мероприятиях, связанных с похоронами Елизаветы II, нет уверенности в проведении матча Арсенала с ПСВ в Лиге Европы, утверждает The Telegraph .

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УЕФА уже готовится, что этого матча не будет, однако все остальные должны состояться по расписанию. Кроме этого, пока под вопросом еще и некоторые поединки 8 тура АПЛ – тоже из-за нехватки правоохранителей, которые обеспечивали бы порядок.

Ранее из-за смерти Королевы были отменены все без исключения встречи 7-го тура английской элиты, а поединок Рейнджерс – Наполи в Лиге чемпионов перенесли с 13 на 14 сентября.