"Красные дьяволы" первыми среди клубов АПЛ официально объявили, что сыграют свой еврокубковый матч по графику.

АПЛ отменила все матчи уик-энда в знак уважения к умершей королеве Елизавете II – Зинченко не встретится с Миколенко

В четверг, 8 сентября, стало известно о смерти королевы Елизаветы II. Соединенное Королевство погрузилось в траур, а матчи 7 тура АПЛ решили перенести. Манчестер Юнайтед должен был сыграть с Кристал Пэлас, но получит дополнительный отдых перед встречей с Шерифом в Лиге Европы. Молдаване примут именитых гостей 15 сентября, начало поединка в 19:45.

Напомним, в первом туре ЛЕ команда Максима Коваля разгромила Омонию, а МЮ минимально уступил Реал Сосьедаду.

Лига Европы: Роналду не спас МЮ от поражения, Коваль ассистом дал начало разгромной победе Шерифа – все результаты