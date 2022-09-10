МЮ первым среди грандов АПЛ объявил решение по еврокубкам – траур по Елизавете не помешает ехать в гости к Ковалю
Манчестер Юнайтед решил не терзать хотя бы расписание международных матчей.
"Красные дьяволы" первыми среди клубов АПЛ официально объявили, что сыграют свой еврокубковый матч по графику.
АПЛ отменила все матчи уик-энда в знак уважения к умершей королеве Елизавете II – Зинченко не встретится с Миколенко
В четверг, 8 сентября, стало известно о смерти королевы Елизаветы II. Соединенное Королевство погрузилось в траур, а матчи 7 тура АПЛ решили перенести. Манчестер Юнайтед должен был сыграть с Кристал Пэлас, но получит дополнительный отдых перед встречей с Шерифом в Лиге Европы. Молдаване примут именитых гостей 15 сентября, начало поединка в 19:45.
Напомним, в первом туре ЛЕ команда Максима Коваля разгромила Омонию, а МЮ минимально уступил Реал Сосьедаду.
Лига Европы: Роналду не спас МЮ от поражения, Коваль ассистом дал начало разгромной победе Шерифа – все результаты