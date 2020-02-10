Матар може перейти у Карпати – нападником свого часу цікавилось Динамо

Сенегальський форвард донецького клубу найближчим часом може змінити команду.

Нападник донецького Олімпіка Матар Дійє може продовжити кар’єру у львівських Карпатах, повідомляє видання Footboom. 22-річний сенегалець був помічений у розташуванні "зелено-білих".

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Обидві команди зараз перебувають на зимових тренувальних зборах у Туреччині і активно грають товариські матчі, набираючи форму до другої частини сезону. Цікаво, що Матар нещодавно зіграв за Олімпік у контрольному поєдинку проти словацького Спартака, вийшовши на заміну у другому таймі.

Нагадаємо, Дійє перейшов до Олімпіка як вільний агент з італійської команди Есте у січні 2019 року. У поточному сезоні він провів за донеччан 10 поєдинків, в яких забив один гол і віддав одну результативну передачу. Transfermarkt оцінює гравця у 500 тисяч євро.

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