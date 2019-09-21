Мать Роналду призналась, за какой клуб болел Криштиану в детстве

Мария Долорес Авейру рассказала о курьезной ситуации, которая произошла в детстве с ее сыном.

"У меня был разговор с представителями Спортинга, которые хотели взять Криштиану на просмотр в клуб. Я всегда болела за Спортинг, поэтому согласилась. Любовь к этому клубу мне привил отец.

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Криштиану болел за Бенфику – из-за своего отца. Но, как только попал в Спортинг, он стал настоящим болельщиком этой команды и остается им до сих пор", – цитирует Мать Роналду Maisfutebol.

Напомним, форвард Ювентуса начинал свою карьеру в Спортинге, откуда уже перешел в Манчестер Юнайтед.

Мати Роналду пройшла крізь люте пекло – побої, приниження, аборт, спроба самогубства. Кріштіану народився лише дивом