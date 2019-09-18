Хави анонсировал лучшего игрока после эпохи Месси и Роналду

Экс-хавбек Барселоны и сборной Испании Хави Эрнандес оценил потенциальные замены для Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

"Месси и Роналду доминировали в голосованиях за лучшего игрока так долго, что теперь трудно вспомнить, что было до этого. Для меня Лео — лучший футболист всех времен. Несмотря на то что и он, и Криштиану все еще играют на очень высоком уровне, скоро придет момент, когда кто-то заберет их роли себе.

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Мы видим молодых игроков, которые в будущем могут стать лучшими в мире, по-прежнему вспоминаем Неймара, Мбаппе, Салаха и, конечно, Стерлинга. На данный момент мое мнение таково – Стерлинг лидирует в этой гонке. Он всегда был отличным футболистом и угрожал воротам соперников, но под руководством Гвардиолы он стал одним из лучших в мире.

Я знаю, как работает Пеп. Он наверняка тесно работал с ним с момента своего назначения и объяснял Рахиму, в каких моментах ему нужно добавить и над чем нужно работать. Результат мы видим уже сейчас – Стерлинг все еще молод и имеет потенциал стать лучшим в мире", – цитирует Хави Mirror.

В текущем сезоне АПЛ форвард Манчестер Сити Рахим Стерлинг провел 5 матчей, и успел отметиться 5-ю голами.

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