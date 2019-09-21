Мати Роналду зізналась, за який клуб вболівав Кріштіану в дитинстві

Марія Долорес Авейру розповіла про курйозну ситуацію, яка трапилась в дитинстві з її сином.

"У мене була розмова з представниками Спортінга, які хотіли взяти Кріштіану на перегляд до клубу. Я завжди вболівала за Спортінг, тому погодилася. Любов до цього клубу мені прищепив батько.

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Кріштіану вболівав за Бенфіку – через свого батька. Але, як тільки потрапив в Спортінг, він став справжнім вболівальником цієї команди і залишається ним дотепер", – цитує Мати Роналду Maisfutebol.

Нагадаємо, форвард Ювентуса розпочинав свою кар'єру в Спортінгу, звідки вже перейшов у Манчестер Юнайтед.

Мати Роналду пройшла крізь люте пекло – побої, приниження, аборт, спроба самогубства. Кріштіану народився лише дивом