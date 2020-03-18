"Маску Фантомаса надену и буду ходить": Гамула нашел свой способ борьбы с коронавирусом

Эпатажный тренер Игорь Гамула отреагировал на решение приостановить футбольные соревнования из-за пандемии коронавируса.

"Все правильно – здоровье людей дороже. Поэтому правильно, что остановили чемпионаты. Не зря же их в Европе остановили. Этого стоило ожидать, ничего страшного. Нужно прийти в себя. Затем продолжить чемпионат и все турниры. На эту тему не надо шутить, как-то зубоскалить. Поскольку здоровье людей – прежде всего.

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У нас же как-то началось, паника сразу, люди переживают. Нормальное явление! Будем надеяться, что это быстро утихнет, прекратится, все будут живы-здоровы и дальше жить, работать, играть в футбол, продолжать радовать людей. И вообще будет все нормально.

Меры безопасности? Ну какие... Что мне делать? Руки я мою, мыл всегда и буду мыть. Ну а остальные... Что написано на роду, то и будет, поймите. Маски... Масок нет в аптеках! Маску Фантомаса надену и буду ходить", – сказал Гамула в комментарии "Спорт День за Днем".

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