Мартінс оголосив про відхід з Карпат

Захисник збірної Люксембургу Марвін Мартінс вирішив покинути українську першість.

"Цим дописом я хотів би повідомити, що я більше не є частиною ФК Карпати. Хотів би подякувати технічному персоналу та керівництву, які повірили в мене. Бажаю вам успіхів у майбутньому", – написав Мартінс на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

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Нагадаємо, 25-річний захисник приєднався до Карпат у липні 2019 року на правах вільного агента. У поточному сезоні провів за "левів" 23 поєдинки у всіх турнірах, в яких забив один гол і віддав одну результативну передачу.

Нагадаємо, після 23-х турів УПЛ Карпати перебувають на останній сходинці турнірної таблиці.

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