"Это было еще то приключение", – лидер Карпат о выезде из Украины и настоящую трагедию человечества

Защитник сборной Люксембурга Марвин Мартинс рассказал о том, как переживает ситуацию с пандемией коронавируса.

"Было трудно вернуться в Люксембург. Ситуация в Украине ухудшилась в те дни, но мы оставались одним из последних чемпионатов, который остановили. Мы провели два матча без зрителей, но затем ситуация стала невыносимой.

"Сказал, чтобы купили себе Месси, развернулся и ушел": экс-игрок Карпат – о неудачном просмотре в Казахстане

Проблема была в том, что в Украине нет посольства Люксембурга. Я должен был поехать в Прагу, где находится ближайшее посольство, чтобы поехать домой. Мне повезло – я смог вылетел в Брюссель, там меня подобрали. Это было приключение.

Жаль, что так прервался мой первый сезон в Карпатах, ведь я был одним из ключевых игроков и даже забивал. Я хорошо проводил время, но здоровье – самое главное. Надеюсь, ситуация быстро улучшится, чтобы мы могли сыграть 10 матчей, оставшихся в чемпионате", – сказал Мартинс в интервью изданию Wort.

Напомним, Марвин присоединился к Карпатам в июле 2019 года. В текущем сезоне провел за "зелено-белых" 23 поединка во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Найбільший провал в історії чемпіонату України – Ахметов давав йому будь-яку суму, а він навмисне грав погано