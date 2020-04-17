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"Это было еще то приключение", – лидер Карпат о выезде из Украины и настоящую трагедию человечества

10:41 34 Читати українською
"Это было еще то приключение", – лидер Карпат о выезде из Украины и настоящую трагедию человечества
Марвин Мартинс / Фото из открытых источников

Защитник сборной Люксембурга Марвин Мартинс рассказал о том, как переживает ситуацию с пандемией коронавируса.

"Было трудно вернуться в Люксембург. Ситуация в Украине ухудшилась в те дни, но мы оставались одним из последних чемпионатов, который остановили. Мы провели два матча без зрителей, но затем ситуация стала невыносимой.

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Проблема была в том, что в Украине нет посольства Люксембурга. Я должен был поехать в Прагу, где находится ближайшее посольство, чтобы поехать домой. Мне повезло – я смог вылетел в Брюссель, там меня подобрали. Это было приключение.

Жаль, что так прервался мой первый сезон в Карпатах, ведь я был одним из ключевых игроков и даже забивал. Я хорошо проводил время, но здоровье – самое главное. Надеюсь, ситуация быстро улучшится, чтобы мы могли сыграть 10 матчей, оставшихся в чемпионате", – сказал Мартинс в интервью изданию Wort.

Напомним, Марвин присоединился к Карпатам в июле 2019 года. В текущем сезоне провел за "зелено-белых" 23 поединка во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

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Карпаты Карпаты Люксембург Люксембург Марвин Мартинс Марвин Мартинс коронавирус
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