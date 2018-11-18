Марсело: Рамос мне очень помог, ценю все его советы

Защитник Реала Марсело вспомнил свой дебют за мадридскую команды.

"Каждый день я просыпаюсь счастливым, потому что играю за лучший клуб в мире, у меня есть такая привилегия.

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Дебютировать за клуб твоей мечты в 18 лет – это невероятно. Очень нервничал в тот день, просто хотел выйти на поле и играть. Когда перешел в Реал, то в команде было много звезд, и это был особенный день.

Много раз просматривал дебютный матч с Депортиво, так как это был мой первый день на поле с лучшим клубом в мире.

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Одноклубники давали мне много советов. Рамос часто разговаривает со мной. Он мне очень помог, ценю все его советы", – цитирует Марсело AS.