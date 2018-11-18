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Марсело: Рамос мені дуже допоміг, ціню усі його поради

16:18 81 Читать на русском
Марсело: Рамос мені дуже допоміг, ціню усі його поради
Марсело та Серхіо Рамос / Соцмережі

Захисник Реала Марсело пригадав свій дебют за мадридську команду.

"Кожен день я прокидаюся щасливим, тому що граю за найкращий клуб у світі, у мене є такий привілей.

Рамос: Я бачив, як на Бернабеу освистували легенд – вдячний, що мене теж критикують

Дебютувати за клуб твоєї мрії в 18 років – це неймовірно. Дуже нервував в той день, просто хотів вийти на поле і грати. Коли перейшов в Реал, то в команді було багато зірок, і це був особливий день.

Багато разів переглядав дебютний матч з Депортіво, так як це був мій перший день на полі з кращим клубом в світі.

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Одноклубники давали мені багато порад. Рамос часто розмовляє зі мною. Він мені дуже допоміг, ціную все його поради", – цитує Марсело AS.

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Серхіо Рамос Серхіо Рамос Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Марсело Марсело
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