Марсело: Рамос мені дуже допоміг, ціню усі його поради

Захисник Реала Марсело пригадав свій дебют за мадридську команду.

"Кожен день я прокидаюся щасливим, тому що граю за найкращий клуб у світі, у мене є такий привілей.

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Дебютувати за клуб твоєї мрії в 18 років – це неймовірно. Дуже нервував в той день, просто хотів вийти на поле і грати. Коли перейшов в Реал, то в команді було багато зірок, і це був особливий день.

Багато разів переглядав дебютний матч з Депортіво, так як це був мій перший день на полі з кращим клубом в світі.

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Одноклубники давали мені багато порад. Рамос часто розмовляє зі мною. Він мені дуже допоміг, ціную все його поради", – цитує Марсело AS.