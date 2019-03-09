Марсело прокомментировал слухи о переходе в Ювентус

Защитник "галактикос" Марсело намекнул, что не собирается покидать Мадрид.

Марсело опубликовал фотографию в Instagram с тренировки Реала, подписав ее: "Здесь мой дом".

Очевидно, таким образом бразилец опроверг слухи о том, что он может воссоединиться с Криштиану Роналду в Ювентусе.

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Отметим, на днях в СМИ появилась информация, что защитник Реала согласовал 4-х летний контракт с туринцами.

Марсело выступает за "галактикос" с 2007 года.