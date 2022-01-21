Бразилец получил 3 матча дисквалификации по мотивам своих действий в поединке 1/8 финала против Эльче (2:1), сообщает AS.

Кроос получил нелепую желтую карту – ошибка арбитра не на шутку возмутила звезду Реала

В экстратайме Марсело подцепил нападающего Эльче, рвавшегося на рандеву с Андреем Луниным. Впрочем, за фол последней надежды ветерану Реала прописали всего один матч дисквалификации. 2 сверху дали за оскорбления в адрес арбитра Хорхе Васкеса, которого Марсело назвал "очень слабым".

Бразилец точно не поможет Реалу в четвертьфинале и обоих потенциальных матчах полуфинала Кубка (для них "сливочным" нужно пройти Атлетик).

"Він не повинен тут бути": іспанські ЗМІ тиснуть на Анчелотті через Луніна, а фани Реала обрали йому ідеальний клуб