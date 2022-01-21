Бразилець отримав 3 матчі дискваліфікації за мотивами своїх дій у поєдинку 1/8 фіналу проти Ельче (2:1), повідомляє AS.

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В екстратаймі Марсело підчепив нападника Ельче, який рвався на рандеву з Андрієм Луніним. Втім, за фол останньої надії ветерану Реала прописали лише один матч дискваліфікації. 2 зверху дали за образи на адресу арбітра Хорхе Васкеса, якого Марсело назвав "дуже слабким".

Бразилець точно не допоможе Реалу у чвертьфіналі і обох потенційних матчах півфіналу Кубка (для них "вершковим" треба пройти Атлетік).

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