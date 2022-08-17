Марсело по завершении прошлого сезона покинул Реал, отдав Мадриду 15 лет. Прошло несколько месяцев, а бразилец до сих пор не нашел новый клуб. Как сообщает Marca, Марсело ближе к футбольной пенсии, чем к продолжению карьеры.

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34-летний латераль имеет предложения из Катара и МЛС, но не хочет ехать на заработки. Марсело давно готовил себя к жизни после футбола, поэтому сейчас чувствует себя комфортно. Он хочет сосредоточиться на бизнесе и развитии своих двух клубов (бразильский Асурис и португальская Мафра).

Марсело – самый титулованный игрок в истории Реала. Левый защитник выиграл с Мадридом 25 трофеев, среди которых 6 триумфов в Лиге чемпионов и 5 побед в Примере.