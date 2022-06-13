"Я не чувствую себя легендой. Покидаю Мадрид без всяких проблем. Жизнь на этом не заканчивается. Я не ухожу, говоря: "Эх, ​​я хотел побыть здесь еще один год..." Я всегда буду болеть за Реал. Мы решили разойтись честно, говоря все в лицо. Я не хотел продолжать еще год-два только из жалости.

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Я разговаривал с тренерами и сказал им, что хочу играть больше. Решают они. Я могу говорить с ними, но они решают. Чувствовал, что могу играть больше, но каждый имеет свою философию и принимает решение.

Я выиграл пять Лиг чемпионов. Да, я не играл в последнем финале, но именно в нем чувствовал себя самым важным. Разговаривал с Родриго перед матчем, а также отлично поговорил с Феде Вальверде. Это заставило меня почувствовать себя очень важным. Это наследие, которое я хочу оставить. Чтобы молодые люди понимали, что Реал Мадрид гораздо лучше, чем мы думаем.

Сегодня самый счастливый день с тех пор как пришел в команду. Потому что я ухожу и понимаю, что оставил большое наследие", – цитирует бразильца Marca.

За 15 лет в Мадриде защитник выиграл 25 трофеев – рекордный показатель в истории Реала. Правда, в последних сезонах у Марсело уже не было постоянной игровой практики. В кампании 2021/22 латераль сыграл 17 матчей, отдал 2 ассиста.

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