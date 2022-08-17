Марсело після завершення минулого сезону покинув Реал, віддавши Мадриду 15 років. Пройшло кілька місяців, а бразилець досі не знайшов новий клуб. Як повідомляє Marca, Марсело ближчий до футбольної пенсії, чим до продовження кар'єри.

"Це найщасливіший день з тих пір, як я прийшов у Реал": Марсело пояснив, чому йде з Мадрида без жодного смутку

34-річний латераль має пропозиції з Катару та МЛС, але не хоче їхати на заробітки. Марсело давно готував себе до життя після футболу, тому зараз почувається комфортно. Він хоче зосередитися на бізнесі та розвитку двох своїх клубів (бразильський Асуріс та португальська Мафра).

Марсело – найтитулованіший гравець в історії Реала. Лівий захисник виграв з Мадридом 25 трофеїв, серед яких 6 тріумфів у Лізі чемпіонів і 5 перемог у Прімері.