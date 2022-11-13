Чемпионат Франции 2022/23, 15-й тур

ПСЖ – Осер – 5:0

Голы: Мбаппе, 11, Солер, 51, Хакими, 57, Санчеш, 81, Экитике, 84

Подопечные Гальтье быстро повели в счете. Месси эффектно забросил в штрафную на Мендеша, а португалец ассистировал Мбаппе, который стал автором гола. Это был единственный забитый мяч до перерыва, а во второй половине игры парижан "прорвало".

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Хозяева забили еще четыре раза. Сначала Мендеш оформил второй для себя ассист, отдав голевой пас на Солера. Хакими завершил контратаку ПСЖ, забив после выхода один на один. Санчеш ударом от стойки сделал счёт 4:0, а Экитике поставил точку.

Лео Месси не забил, хотя мог. После его удара Осер спасла стойка. 5:0 – ПСЖ сохранил 5-очковый отрыв от Ланса. Осер идет прямо над зоной вылета.