Состоялись воскресные поединки 8-го тура французской Лиги 1, в частности противостояние преследователей ПСЖ – Марселя и Ланса. Читайте отчет о матче на "Футбол 24".

Чемпионат Франции 2021/22, 8-й тур

Бордо – Ренн – 1:1

Голы: Мексер, 88 – Лаборд, 56

Брест – Метц – 1:2

Голы: Февр, 68, (пен.) – Де Превилль, 26, Центонзе, 74

Реймс – Нант – 3:1

Голы: Фокет, 51, Экитике, 72, 78 – Симон, 62

Труа – Анже – 1:1

Голы: Мама Бальде, 21 – Мангани, 65, (пен.)

Удаление: Гираудон, 90+2, (Труа)

Клермон – Монако – 1:3

Голы: Байо, 7 – Бен-Йеддер, 26, Фолланд, 48, Диоп, 90+1

Марсель – Ланс – 2:3

Голы: Пайе, 33, 45+2, (пен.) – Сотока, 9, (пен), Франковски, 27, Саид, 71

Бордо и Ренн не смогли выявить сильнейшего. Лаборд вывел Ренн в начале второго тайма, но Мексер на последних минутах спас для жирондинцев ничью. Реймс уверенно переиграл Нант. Фокет открыл счет после перерыва, а после гола Симона дубль оформил Экитике.

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Труа с Жерсоном Родригесом не смог победить Анже. Счет открыла команда динамовца – отличился Бальде. После перерыва Мангани выровнял положение голом с пенальти. Жерсон покинул поле на 73 минуте, заработав желтую карточку, а в компенсированное время его одноклубник Гираудон был удален, однако Труа удержал ничью.

Монако без проблем переиграл Клермон. Хотя матч начался с гола аутсайдера уже на седьмой минуте. Впрочем, Бен-Йеддер в первой половине, а затем Фолланд и Диоп принесли победу монегаскам. Марсель в напряженном матче проиграл Ланса. В счете повели гости благодаря голам Сотоки и Франковски, однако Пайе еще до перерыва оформил дубль. А во втором тайме сильнее оказался Ланс – победный гол в активе Саида.

Благодаря этой победе именно Ланс приблизился к ПСЖ, набрав 15 очков и поднявшись на 2 место. Марсель с 14 пунктами остался третьим. Монако расположился на восьмой позиции, а Труа Жерсона с 6 зачетными баллами остался рядом с зоной вылета.

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