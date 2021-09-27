Чемпіонат Франції 2021/22, 8-й тур

Бордо – Ренн – 1:1

Голи: Мексер, 88 – Лаборд, 56

Брест – Метц – 1:2

Голи: Февр, 68, (пен.) – Де Превілль, 26, Центонзе, 74

Реймс – Нант – 3:1

Голи: Фокет, 51, Екітіке, 72, 78 – Сімон, 62

Труа – Анже – 1:1

Голи: Мама Бальде, 21 – Мангані, 65, (пен.)

Вилучення: Гіраудон, 90+2, (Труа)

Клермон – Монако – 1:3

Голи: Байо, 7 – Бен-Єддер, 26, Фолланд, 48, Діоп, 90+1

Марсель – Ланс – 2:3

Голи: Пайє, 33, 45+2, (пен.) – Сотока, 9, (пен), Франковскі, 27, Саїд, 71

Бордо та Ренн не змогли виявити сильнішого. Лаборд вивів Ренн на початку другого тайму, але Мексер на останніх хвилинах врятував для жирондинців нічию. Реймс впевнено переграв Нант. Фокет відкрив рахунок після перерви, а після голу Сімона дубль оформив Екітіке.

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Труа із Жерсоном Родрігесом не зміг перемогти Анже. Рахунок відкрила команда динамівця – відзначився Бальде. По перерві Мангані вирівняв становище голом з пенальті. Жерсон покинув поле на 73 хвилині, заробивши жовту картку, а в компенсований час його одноклубник Гіраудон був вилучений, проте Труа втримав нічию.

Монако без проблем переграв Клермон. Хоча матч розпочався з голу аутсайдера вже на сьомій хвилині. Втім, Бен-Єддер у першій половині, а згодом Фолланд та Діоп принесли перемогу монегаскам. Марсель у напруженому матчі програв Лансу. У рахунку повели гості завдяки голам Сотоки та Франковскі, проте Пайє ще до перерви оформив дубль. А у другому таймі сильнішим виявився Ланс – переможний гол в активі Саїда.

Завдяки цій перемозі саме Ланс наблизився до ПСЖ, набравши 15 очок та піднявшись на 2 місце. Марсель з 14 пунктами залишився третім. Монако розташувався на восьмій позиції, а Труа Жерсона з 6 заліковими балами залишився поруч із зоною вильоту.

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