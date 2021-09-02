Марокканец перебрался в Марсель на правах аренды, сообщает официальный сайт клуба.

Боатенг официально стал игроком Лиона – он стал соавтором издевательского гола Месси в ворота Баварии

Бывший одноклубник Коноплянки может остаться во Франции и по окончании сезона – Олимпик имеет первоочередное право выкупа за 10 млн евро.

К слову, Харит стал игроком Шальке в 2017 году и поиграл 2 года бок о бок с Евгением Коноплянкой. В прошлом сезоне Амин провел 31 матч, записав в свой актив 2 гола и 6 ассистов.

ПСЖ усіх нагнув, Мессі спровокував Роналду, а Реал програв війну шейхам – найголовніше про літнє трансферне вікно 2021