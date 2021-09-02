Марсель усилился звездой Шальке
18:03 - Читати українською
Хавбек Амин Харит попробует свои силы во французском первенстве.
Марокканец перебрался в Марсель на правах аренды, сообщает официальный сайт клуба.
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Бывший одноклубник Коноплянки может остаться во Франции и по окончании сезона – Олимпик имеет первоочередное право выкупа за 10 млн евро.
К слову, Харит стал игроком Шальке в 2017 году и поиграл 2 года бок о бок с Евгением Коноплянкой. В прошлом сезоне Амин провел 31 матч, записав в свой актив 2 гола и 6 ассистов.
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