Марокканець перебрався до Марселя на правах оренди, повідомляє офіційний сайт клубу.

Боатенг офіційно став гравцем Ліона – він став співавтором знущального гола Мессі у ворота Баварії

Колишній одноклубник Коноплянки може залишитись у Франції і після завершення сезону – Олімпік має першочергове право викупу за 10 млн євро.

До слова, Харіт став гравцем Шальке у 2017 році та пограв 2 роки пліч-о-пліч з Євгеном Коноплянкою. У минулому сезоні Амін провів 31 матч, записавши до свого активу 2 голи та 6 асистів.

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