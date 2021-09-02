Марсель підсилився зіркою Шальке
18:00 - Читать на русском
Хавбек Амін Харіт спробує свої сили у французькій першості.
Марокканець перебрався до Марселя на правах оренди, повідомляє офіційний сайт клубу.
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Колишній одноклубник Коноплянки може залишитись у Франції і після завершення сезону – Олімпік має першочергове право викупу за 10 млн євро.
До слова, Харіт став гравцем Шальке у 2017 році та пограв 2 роки пліч-о-пліч з Євгеном Коноплянкою. У минулому сезоні Амін провів 31 матч, записавши до свого активу 2 голи та 6 асистів.
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