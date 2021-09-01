Лион в своем твиттере объявил о трансфере Жерома Боатенга. Игрок подписал контракт сроком на 2 года, присоединившись к французскому клубу на правах свободного агента.

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Боатенг за свою карьеру успел поиграть за Герту, Гамбург, Манчестер Сити и Баварию и регулярно вызывался в состав сборной Германии. В прошлом сезоне Жером провел за мюнхенцев 39 матчей, забив 2 гола и отдав 1 ассист, но не смог договориться с клубом о продлении контракта.

А вот самый памятный момент с участием Боатенга стал настоящим кошмаром для защитника. Тогда, в 2015 году, Месси забил издевательский гол в ворота Нойера, посадив Жерома на пятую точку.

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