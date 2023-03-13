Марсель потерял победу над Страсбуром (2:2) в 27 туре Лиги 1. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на "Футбол 24".

В первом тайме Олимпик остался в меньшинстве, но это не помешало ему после перерыва отличиться дважды. Сначала удар Малиновского со штрафного парировал кипер перед собой, но Мбемба сыграл на добивании. Санчес же заработал и реализовал пенальти.

Малиновский вытащил Марсель из мрака, но чудом потерял победу - Соболь отскочил в парадоксальном дерби украинцев

На поле в составе Страсбура вышел Соболь, Малиновский был снят с игры. На 88 и 89 минутах Аолу оформил роскошный дубль. Ничья увеличила отставание Марселя от ПСЖ на 10 очков на вершине Лиги 1. Страсбург наконец-то покинул зону вылета.