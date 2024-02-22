Марсель принимает Шахтер 22 февраля в ответном матче стыкового раунда Лиги Европы 2023/24. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию игры – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Марсель – Шахтер стартует 22 февраля в 22:00 по киевскому времени. Поединок раунда плей-офф Лиги Европы (аналог 1/16 финала) пройдет в Марселе на стадионе Велодром. Неделю назад в Гамбурге команды сыграли вничью 2:2 – команду Марино Пушича от поражения спас Эгиналдо, который сравнял счет в добавленное время.

Марсель – Шахтер: анонс ответного матча плей-офф Лиги Европы

На игру против "горняков" Марсель выйдет с новым главным тренером. Несколько дней назад, после поражения от Бреста в чемпионате Франции, вместо Дженнаро Гаттузо назначили 70-летнего Жана-Луи Гассе, который до недавнего времени возглавлял сборную Кот-д'Ивуара, но был уволен уже во время Кубка африканских наций.

Где смотреть матч Марсель – Шахтер? Онлайн-трансляция игры доступна на MEGOGO (комментаторы – Роберто Моралес и Виталий Кравченко). Следить за основными событиями поединка Лиги Европы можно в онлайне "Футбол 24".

У Шахтера одно изменение по сравнению с первым поединком в Гамбурге. Вместо дисквалифицированного Валерия Бондаря Марино Пушич выбрал Ярослава Ракицкого. Тарас Степаненко, который травмировался в первом матче, успел восстановиться и попал в старт.

Стартовые составы на матч Шахтер – Марсель:

Марсель: Лопес – Мбемба, Жиго, Мейте – Клос, Кондогбия, Унаи, Харит, Мерлен – Мумбанья, Обамеянг.

Шахтер: Ризнык – Конопля, Ракицкий, Матвиенко, Азаров – Степаненко – Зубков, Бондаренко, Судаков, Эгиналдо – Сикан.