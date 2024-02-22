Матч Марсель – Шахтар відбудеться сьогодні, 22 лютого, на стадіоні "Велодром". Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом. Дивитися гру онлайн можна на MEGOGO.

Марсель – Шахтар: прогноз на матч плей-офф Ліги Європи

Перед першою зустріччю з Марселем було трішки лячно. Донеччани тільки-но вийшли зі зборів, а у складі суперника виступають гравці рівня Обамеянга, Кондогбія, Корреа чи Клоса – навіть при всіх проблемах такий колектив здатний переїхати представника УПЛ. Фактор зірковості виконавців дійсно дався взнаки, вилившись у два голи й вищий показник очікуваної гостроти пасів, однак при цьому Олімпік виявився нестрашним. Зовсім.

Шахтар працював на рівних, а на окремих відрізках матчу діяв навіть з позиції сили. "Помаранчево-чорні" забили три голи (один не зарахували), що стало результатом якісної підготовки – наша команда конвертувала вразливості Марселя у моменти. Зокрема, підопічні Маріно Пушіча відзначились після стандарту – а провансальці є лідерами Ліги 1 за пропущеними голами зі стандартів.

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Взагалі, команда Дженнаро Гаттузо продемонструвала кризовий футбол з мінімумом ідей. За наявності володіння його підопічні більше мучились, ніж грали, а обидва забиті м'ячі прилетіли випадково – справа до них не йшла. Французам дуже пощастило з рикошетами та траєкторіями передач при взятті воріт. У 9 з 10 випадків Шахтар би не пропустив ті голи, які провели провансальці.

Робота без м'яча теж не вразила. Марсель пресингував краще, ніж у чемпіонаті, але брак дисципліни та організації все одно залишався помітним. Зокрема, атака з несправедливо скасованим голом "гірників" стала можливою завдяки тотальному ігнору Коноплі в опорній зоні – Обамеянг навіть не збирався звузити структуру. Списати такий футбол на бажання залишати габонцю більше сил не вийде – подібні розриви за будь-якої моделі хтось мав би компенсувати.

Після матчу проти Шахтаря стало зрозуміло, чому у Марселя все так погано. Підопічні Дженнаро Гаттузо видали 6-матчеву безвиграшну серію, а перемогти у 2024 році вдалося тільки команду з 5-го дивізіону, в Кубку. На вихідних же Олімпік взагалі програв Бресту, що стало останньою краплею – Ріно звільнили, а на його місце прийшов 70-річний Жан-Луї Гассе.

Навряд чи цей поважний дід щось здатний змінити за кілька днів. Його останнім місцем роботи була збірна Кот-д'Івуару – "слонові" провалили відбір до домашнього КАНу, тож Гассе звільнили у січні. Але й недооцінювати Жана-Луї не слід, адже він був асистентом Лорана Блана у збірній Франції та ПСЖ. Плюс, особисто виводив Сент-Етьен у Лігу Європи.

L’Olympique de Marseille annonce la signature de ????-????? ?????? au poste d’entraîneur ️ ️ — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 20, 2024

Перестановка виглядає для Шахтаря неоднозначною. З одного боку, українцям вигідний хаос у таборі провансальців. З іншого, прихід нового коуча завжди дає команді емоційний імпульс – і його треба множити на фактор "Велодрому" та шалену мотивацію суперника. Чи витримають донеччани?

Мали б витримати. Марсель у тому ж матчі з Брестом грав у більшості з 59-ї хвилини, набив великий показник очікуваної гостроти передач і володів м'ячем 58,5% відсотків часу – втім, французи завдали лишень 9 ударів на 0,67 xG. У поєдинку ж проти "гірників" Олімпік видав кволі 84% точності пасів і вдвічі поступився за інтенсивністю пресингу.

З іншого боку, слід відзначити проблеми Шахтаря у всіх індивідуальних дуелях, хоча більше розчаровувало завершення контрвипадів. Підопічні Маріно Пушіча мали декілька епізодів, де Марсель можна було "вбивати" однією передачею, але ситуацію недокрутили – не в останню чергу через невиразність вінгерів. Такий футбол може дорого коштувати на "Велодромі".

Завершимо на оптимістичній ноті. Шахтар апріорі не може бути значно кращим за Марсель, навіть якщо провансальці у кризі. Суперник має перевагу в класі, однак у ігровому плані симпатії заслуговувала саме наша команда. Не стільки через голи, скільки через підготовку – те, що тренерський штаб награвав на зборах, було реалізовано на полі й принесло результат.

Організований хаос, зміщення Коноплі, фірмові короткі розіграші – все це готувалося взимку. Так, ці ж родзинки приносили й проблеми, які були помітні на зборах. Тим не менш, у "гірників" є ідея та готовність її реалізовувати – на відміну від Олімпіка. Саме тому не слід лякатись від коефіцієнтів букмекерів. Реальність значно перспективніша.

Кадрова ситуація

У Шахтаря є питання щодо опорної зони. Криськів до першої гри не встиг відновитись від пошкодження, але за тиждень йому стало краще. Якщо організм Дмитра нормально відреагує на вчорашнє тренування, то він стане опцією на матч-відповідь – саме так охарактеризував його ситуацію Маріно Пушіч.

Ключовим же питанням є готовність Степаненка. Тарас пропустив майже всі збори, а в центрі поля награвали трійку Бондарено-Судаков-Криськів. Тим не менш, це не завадило випустити капітана в основі у Гамбурзі – там він отримав травму, однак на опорника все одно розраховують. Маріно Пушіч сподівається, що результати останнього тренування будуть гарними – за такого розкладу Степаненко точно зіграє.

Через перебір жовтих сьогоднішній поєдинок пропустять Бондар і французький центрбек Балерді. Крім того, проблеми з литковим м'язом відчув основний голкіпер Марселя. Пау Лопес не потрапив у заявку на Брест, тож маємо шанс побачити муки коментаторів у спробі вимовити прізвище іншого воротаря – Сімона Нгапандуентнбу (хоча більш ймовірною є поява Рубена Бланко).

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Fraîchement arrivé, notre nouveau coach a dirigé sa ??????̀?? ??́???? ?’???????????? ce matin au Centre RLD ! ️️ pic.twitter.com/k1tzpTZ84y — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 20, 2024

Орієнтовні склади на матч Марсель – Шахтар

Марсель: Бланко – Клос, Жіго, Мбемба, Мерлен – Онана, Унахі, Аріт – Луїс Енріке, Мумбанья, Обамеянг

Шахтар: Різник – Конопля, Бондар, Матвієнко, Азаров – Степаненко – Зубков, Бондаренко, Судаков, Енігалду – Сікан

Прогноз букмекерів

Надійний букмекер FAVBET вважає Марсель фаворитом матчу Ліги Європи. На перемогу підопічних Жана-Луї Гассе дають 1.74, а на тріумф Шахтаря – 4.90. Нічия була оцінена коефіцієнтом 4.00. На прохід французів за сумою двох матчів виставили кф 1.40, а українському клубу пропонують 3.10.

Фахівці не очікують на велику кількість голів. Тотал більше 2.5 оцінюється коефіцієнтом 2.12, аналогічний тотал менше – 1.80. Гол П'єра-Емеріка Обамеянга помножить вашу ставку на 2.30, а Данила Сікана – на 3.60.

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