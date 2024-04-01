ПСЖ обыграл Марсель в центральном матче французского уикенда. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Марсель остается принципиальным соперником ПСЖ, однако три последних Ле Классик завершились с общим счетом 9:0 в пользу Парижа. Вчера команда Луиса Энрике весь второй тайм играла в меньшинстве, но не это помогло Марселю.

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У Дембеле были проблемы с завершением эпизодов, поэтому он переключился на помощь партнерам и ассистировал Витинье, который открыл счет голам в матче.

Марсель попытался захватить инициативу и зажать ПСЖ у ворот. Было много ударов, Доннарумма совершил 10 сейвов, однако забить провансальцы так и не сумели.

В конце встречи Рамуш на контратаке закрепил преимущество ПСЖ. Столичная команда лидирует в чемпионате с 12-очковым отрывом.