ПСЖ обіграв Марсель у центральному матчі французького вікенду. Дивіться відео голів і огляд матчу на "Футбол 24".

Марсель залишається принциповим суперником ПСЖ, однак три останні Ле Классік завершилися з загальним рахунком 9:0 на користь Парижа. Вчора команда Луїса Енріке весь другий тайм грала в меншості, але не це допомогло Марселю.

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У Дембеле були проблеми з завершенням епізодів, тому він перемкнувся на допомогу партнерам і асистував Вітіньї, який відкрив лік голам у матчі.

Марсель спробував захопити ініціативу та затиснути ПСЖ біля воріт. Було багато ударів, Доннарумма здійснив 10 сейвів, однак забити провансальці так і не зуміли.

Наприкінці зустрічі Рамуш на контратаці закріпив перевагу ПСЖ. Столична команда лідирує в чемпіонаті з 12-очковим відривом.