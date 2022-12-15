По мнению марокканцев, судья Сезар Рамос не назначил два пенальти в ворота сборной Франции в полуфинале ЧМ-2022.

Королевская федерация футбола Марокко (FRMF) подала официальную жалобу в ФИФА на судейскую работу Сезара Рамоса в полуфинальном матче ЧМ-2022 с Францией (0:2). Об этом информирует Foot Mercato.

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Больше всего марокканцев возмутило предупреждение Софьяна Буфала на 27-й минуте. Тео Эрнандес поскользнулся, и его вытянутая нога зацепила Буфала в штрафной площади французов. Арбитр решил показать вингеру Анже желтую карточку вместо того, чтобы назначить пенальти в ворота сборной Франции. При этом VAR в этом эпизоде задействован не был.

FRMF также считает, что арбитр должен был назначить пенальти, когда Селим Амаллах был сбит во французской штрафной площади.

Foot Mercato отмечает, что эта жалоба вряд ли будет иметь какой-либо эффект.

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