На думку марокканців, суддя Сезар Рамос не призначив два пенальті у ворота збірної Франції у півфіналі ЧС-2022.

Королівська федерація футболу Марокко (FRMF) подала офіційну скаргу до ФІФА на суддівську роботу Сезара Рамоса у півфінальному матчі ЧС-2022 із Францією (0:2). Про це повідомляє Foot Mercato.

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Найбільше марокканців обурило попередження Соф'яна Буфала на 27-й хвилині. Тео Ернандес послизнувся, і його витягнута нога зачепила Буфала у штрафному майданчику французів. Арбітр вирішив показати вінгеру Анже жовту картку замість того, аби призначити пенальті у ворота збірної Франції. При цьому VAR у цьому епізоді не був задіяний.

FRMF також вважає, що арбітр мав призначити пенальті, коли Селім Амаллах був збитий у французькому штрафному майданчику.

Foot Mercato зазначає, що ця скарга навряд чи матиме якийсь ефект.

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