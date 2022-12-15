"Мы потеряли Агерда на разминке. Саисс и Мазрауи не вышли на второй тайм. Это слишком много потерь для нас, но сыгравшие отдались на максимум. Однако против Франции малейшая ошибка – это сразу расплата. Мы не можем выйти в финал с таким количеством потерь как в первом тайме. После перерыва уже все было лучше.

Франция – Марокко – 2:0 – видео голов и обзор матча

Однако нам не удалось забить, команда, наоборот, пропустила второй гол. В матче за третье место будет тяжело ментально. Дадим игровое время тем, кто меньше получал его до этого. Хотим стать третьими. Самое главное – показать себя с хорошей стороны. Продемонстрировать, что футбол в Марокко существует, что у нас прекрасные болельщики", – цитирует Реграги L'Equipe.

Напомним, что Марокко уступило Франции (0:2) в шаге от финала ЧМ-2022 и сыграет за бронзовые медали в игре с Хорватией.

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