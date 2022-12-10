Марокко встречается с Португалией в рамках 1/4 финала ЧМ-2022. Ищите ссылки на онлайн-трансляцию матча в этой новости на "Футбол 24".

Матч Марокко – Португалия начнется в 17.00 по киевскому времени. Это третий поединок 1/4 финала ЧМ-2022, победитель которого в полуфинале сыграет с более сильным в паре Англия – Франция. В 1/8 судьба команд сложилась по-разному. Марокко совершили сенсацию, выбив Испанию в серии послематчевых пенальти, а Португалия уничтожила сборную Швейцарии со счетом 6:1.

Марокко – Португалия: анонс матча 1/4 финала ЧМ-2022

Прямая трансляция матча доступна только на сервисе MEGOGO. Суспільне покажет игру в записи. Следить за основными событиями игры Марокко – Португалия можно в расширенном текстовом онлайне "Футбол 24".

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Стартовые составы:

Марокко: Буну – Хакими, Саис, Эль-Ямик, Мазрауи – Унаи, Амрабат, Амалла – Зиеш, Эн-Несири, Буфаль

Португалия: Кошта – Далот, Пепе, Диаш, Геррейро – Б. Силва, Невеш, Отавио – Фернандеш – Фелиш, Рамуш