Марокко – Хорватія

23 листопада, 12:00. Ель-Хаур, стадіон Аль-Байт.

Головний арбітр: Фернандо Рапалліні (Аргентина).

Телетрансляція: MEGOGO, Суспільне.

Хорватію багато хто вважає одним із тіньових фаворитів чемпіонату світу – особливо після того, як балканці виграли свою групу Ліги націй, у якій були Франція, Австрія і Данія. Порівняно з ЧС-2018, Златко Даліч трохи омолодив склад "картатих". Передусім, це стосується лінії захисту та воротарської позиції. Так, ветерани Домагой Віда і Деян Ловрен все ще є у складі збірної, але настільки вагомої ролі, як раніше, ветерани вже не відіграють, регулярно опиняючись поза стартовим складом.

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Водночас у складі віце-чемпіонів світу-2018 все ще є досвідчені Лука Модріч (для 37-річного хавбека цей ЧС точно стане останнім), Іван Перішіч, Матео Ковачіч, Марцело Брозовіч та Андрєй Крамаріч. Для більшості групи атакувальних гравців Хорватії Мундіаль у Катарі, швидше за все, є останнім у кар'єрі. Навряд чи ця збірна Хорватії є сильнішою, ніж 4 роки тому, але балканці все ще можуть здивувати. Втім, для початку підопічним Златко Даліча треба впоратися зі збірною Марокко.

"Атласні леви" лише раз у своїй історії виходили в плей-офф чемпіонату світу. Це трапилося на Мундіалі-1986 у Мексиці. Зараз марокканцям теж мало хто віддає путівку в 1/8, але склад команди дозволяє сподіватися бодай на боротьбу за неї. Ясін Буну, Юссеф Ен-Несірі, Нуссаїр Мазрауї, Хакім Зієш, Ашраф Хакімі – ця банда, принаймні, на папері, не обіцяє простого життя Бельгії та Хорватії, яких вважають фаворитами квартету F.

Можливо, шанси Марокко на плей-офф були б вищими, якби не літній скандал. Вахід Халілходжич, який вивів команду на чемпіонат світу, раптово покинув свою посаду після конфлікту з федерацією. Його змінив Валід Реграгі, під керівництвом якого марокканці зіграли тільки три матчі (дві перемоги та одна нічия). Чи зможе 47-річний фахівець створити диво на чолі африканської збірної – питання відкрите. Хоча саме він повернув у збірну Зієша з Мазрауї, які після конфлікту з попереднім тренером відмовлялися виступати за національну команду. Нещодавно у спарингу "атласні леви" впевнено розгромили не таку вже й слабку Грузію, тому недооцінювати цю команду точно не варто.

Орієнтовні склади на матч Марокко – Хорватія

Марокко: Буну – Хакімі, Саїсс, Агерд, Мазрауї – Унаї, Амрабат, Амалла – Зієш, Буфал – Ен-Несірі.

Хорватія: Ліваковіч – Юрановіч, Ловрен, Гвардіол, Соса – Брозовіч, Модріч, Ковачіч – Пашаліч, Крамаріч, Перішіч.

Прогноз "Футбол 24" – 0:1

Букмекери вважають хорватів фаворитом поєдинку, але пропонують на їхню перемогу доволі пристойний коефіцієнт більше двох (на Марокко – майже 4). ЧС-2022 вже подарував кілька несподіваних результатів (чого варта лише поразка Аргентини від Саудівської Аравії), але Хорватія виглядає сильнішою. Команда зіграна, з кількома супердосвідченими виконавцями у кожній ланці, тренер знає своїх футболістів, а вони розуміють вимоги наставника. Навряд чи буде просто, але "картаті" повинні брати три очки.

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