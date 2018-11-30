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Марлос неожиданно прокомментировал продление контракта с Шахтером на русском языке

29 ноября 23:24 125 Читати українською
Марлос неожиданно прокомментировал продление контракта с Шахтером на русском языке
Марлос / Фото ФК Шахтер

Украинский хавбек Шахтера Марлос поделился впечатлениями от продолжения сотрудничества с "горняками".

Марлос настолько был поражен подписанием нового соглашения с донецким клубом, что заговорил по-русски.

Марлос подписал новый контракт с Шахтером

"Привет, болельщики Шахтера. Я остаюсь в команде еще на 3 года.

Увидимся на стадионе. Шахтер – чемпион!", – сказал Марлос.

Напомним, сегодня хавбек продлит контракт "горняками" до 2021 года.

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