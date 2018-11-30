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Марлос несподівано прокоментував продовження контракту з Шахтарем російською мовою

29 листопада 23:24 839 Читать на русском
Марлос несподівано прокоментував продовження контракту з Шахтарем російською мовою
Марлос / Фото ФК Шахтар

Український хавбек Шахтаря Марлос поділився враженнями від продовження співпраці з "гірниками".

Марлос настільки був вражений підписанням нової угоди з донецьким клубом, що заговорив російською.

Марлос підписав новий контракт з Шахтарем

"Привіт, вболівальники Шахтаря. Я залишаюся в команді ще на 3 роки.

Побачимося на стадіоні. Шахтар – чемпіон!" – сказав Марлос.

Нагадаємо, сьогодні хавбек продовжи контракт "гірниками" до 2021 року.

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