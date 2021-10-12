Полузащитник донецкого Шахтера Марлос не исключает варианта повесить бутсы на гвоздь после завершения контракта с "горняками".

33-летний хавбек может завершить карьеру 31 декабря, утверждает Bolavip Brasil.

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Контракт Марлоса с Шахтером действует до конца года. На натурализованного бразильца якобы вышли представители Сан-Паулу и предложили поиграть на первой родине. Однако, Марлос отказался от варианта с "трехцветными", поскольку хочет вернуться с семьей в Бразилию и взяться за нефутбольные дела.

Боссы Сан-Паулу оставили ветерану место для маневра. Если он передумает завершать карьеру, то бразильский гранд готов возобновить переговоры.

Напомним, что Марлос защищает цвета "горняков" с лета 2014-го. В нынешнем сезоне он редко проводит на поле все 90 минут. Всего в активе хавбека 15 матчей во всех турнирах, в которых Марлос забил 2 мяча и оформил 4 ассиста.

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