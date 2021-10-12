Півзахисник донецького Шахтаря Марлос не відкидає варіанту повісити бутси на цвях після завершення контракту з "гірниками".

33-річний хавбек може завершити кар'єру 31 грудня, стверджує Bolavip Brasil.

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Контракт Марлоса з Шахтарем чинний до кінця року. На натуралізованого бразильця нібито вийшли представники Сан-Паулу та запропонували пограти на першій батьківщині. Однак, Марлос відмовився від варіанту з "триколірними", оскільки хоче повернутися з сім'єю до Бразилії та взятися за нефутбольні справи.

Боси Сан-Паулу залишили ветерану місце для маневру. Якщо він передумає завершувати кар'єру, то бразильський гранд готовий відновити перемовини.

Нагадаємо, що Марлос захищає кольори "гірників" із літа 2014-го. У нинішньому сезоні він рідко проводить на полі всі 90 хвилин. Усього в активі хавбека 15 матчів у всіх турнірах, у яких Марлос забив 2 м'ячі та оформив 4 асисти.

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