У 23-летнего полузащитника "горняков" родилась дочь. О памятном событии бразилец сообщил в персональном Instagram.

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Жена Педриньо Лайла родила 11 октября. Малышку назвали Анжелиной. О беременности любимой Педриньо стало известно в июле. Бразильский легионер тогда характерно отпраздновал гол в ворота Львова.

К слову, в нынешнем сезоне Педриньо провел 11 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча и оформил 1 ассист. Его трансфер из Бенфики обошелся Шахтеру в 18 млн евро.

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