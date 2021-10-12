Педриньо стал отцом – легионер Шахтера анонсировал пополнение еще летом
09:50 - Читати українською
Летний новичок донецкого Шахтера Педриньо накануне впервые стал отцом.
У 23-летнего полузащитника "горняков" родилась дочь. О памятном событии бразилец сообщил в персональном Instagram.
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Жена Педриньо Лайла родила 11 октября. Малышку назвали Анжелиной. О беременности любимой Педриньо стало известно в июле. Бразильский легионер тогда характерно отпраздновал гол в ворота Львова.
К слову, в нынешнем сезоне Педриньо провел 11 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча и оформил 1 ассист. Его трансфер из Бенфики обошелся Шахтеру в 18 млн евро.
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