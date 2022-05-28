Защитник "горняков" не хочет возвращаться в Украину, но играть в Бразилии тоже не слишком стремится.

Марлон получил четыре предложения от бразильских клубов, но не хочет продолжать карьеру на родине. Приоритетом 25-летнего защитника является один из европейских клубов, но свое будущее с Шахтером центрбек больше не связывает.

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"Учитывая неопределенность, которая царит в Украине, я планирую покинуть Шахтер и найти другую команду. Я хочу остаться в Европе. Моя цель – летом перейти в какой-нибудь европейский клуб", – цитирует бразильца Portal do Colorado.

Напомним, Марлон перебрался в Шахтер летом 2021-го, подписав 5-летний контракт. Впрочем, начало полномасштабной войны, вероятнее всего, поставило крест на карьере бразильского защитника в Украине.

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