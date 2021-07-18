Представитель турецкой Суперлиги положил глаз на очередного игрока из УПЛ.

Бразильский полузащитник Шахтера Маркос Антонио заинтересовал Фенербахче, сообщает Fanatik.

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Стамбульский гранд попытается взять 21-летнего игрока в аренду, однако не исключает и вариант полноценного трансфера.

Если переход бразильца состоится, то Фенербахче попытается продать опытного Луиса Густаво, которого хотят французские клубы. За него турки планируют выручить 4 млн евро.

Напомним, Маркос Антонио перешел в Шахтер в феврале 2019 года из португальского Эшторила за 3,5 млн евро. Его контракт с "горняками" действует до 31 июля 2025 года. Transfermarkt оценивает игрока в 8 млн евро.

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