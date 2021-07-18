"У нас замечательный тренерский штаб и все вместе мы одна команда. У нас есть одна цель. Они поддерживают меня, я поддерживаю их.

Пятеро игроков Шахтера тренировались отдельно от общей группы – среди них 4 лидера команды

Я даже не думал, что футболисты Шахтера поймут меня так быстро. Я очень доволен тем, как готовы игроки", – сказал Де Дзерби в коментарии клубному YouTube-каналу.

Напомним, Де Дзерби пришел в Шахтер из Сассуоло, заменив на посту тренера "горняков" Луиша Каштру. Итальянский специалист подписал с украинской командой контракт на 2 года.

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